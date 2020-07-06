ВОЗ сообщает о более чем 202 тыс. случаях заражения коронавирусом за сутки в мире

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных ВОЗ случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 202 тыс., превысив 11,3 млн. Согласно опубликованным 6 июля вечером данным ВОЗ, количество смертей увеличилось более чем на 4 тыс. и достигло более 532 тыс.

На 11:00 6 июля в мире было зарегистрировано 11 327 790 инфицированных и 532 340 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 202 545, умерших - на 4 134. Сутками ранее было выявлено 203 836 случаев заражения и 5 195 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки по-прежнему занимает первое место по количеству инфицированных - 5 820 840 (+122 886 за сутки). Число умерших там достигло 265 024 (+2 486 за сутки). В Европе 2 791 160 заразившихся (+16 939 за сутки) и 200 238 умерших (+357 за сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 170 720, зафиксировано 27 566 смертей. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 563, умерли 492 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 833 552. Далее следуют Бразилия (1 577 004), Индия (697 413), Россия (687 862), Перу (299 080), Чили (295 532), Великобритания (285 420), Мексика (252 165), Испания (250 545), Италия (241 611).-0-