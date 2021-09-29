ВОЗ сообщила, что за неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 10%

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,3 млн человек заразились коронавирусом в мире за минувшую неделю, более 55 тыс. умерли. Как сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования, а также смертей за семь дней уменьшилось на 10%. Такую статистику сообщает ТАСС.

Число случаев заражения и смерти от COVID-19 продолжило снижаться в течение недели: с 20 по 26 сентября поступили сообщения о более чем 3,3 млн заразившихся и более 55 тыс. умерших/ Подчеркивается, что заболеваемость и смертность снизились на 10% по сравнению с предшествующей неделей.

Существенное уменьшение выявленных новых случаев инфицирования было зарегистрировано за неделю в Восточном Средиземноморье (на 17%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 15%), Америке (на 14%), Африке (на 12%) и Юго-Восточной Азии (на 10%). В то же время в Европе заболеваемость осталась на прежнем уровне.

По данным ВОЗ на 28 сентября, в мире с начала пандемии был зарегистрирован 232 075 351 случай заражения и 4 752 988 летальных исходов.-0-