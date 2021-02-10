ВОЗ сообщила о снижении числа заразившихся коронавирусом за неделю на 17%

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10 февраля 2021, 07:41

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10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом снизилось с 1 по 7 февраля в мире на 17%, а летальных исходов - на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный в Женеве еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения.

"Четвертую неделю подряд число сообщений о новых случаях заражения снижается", - констатировали в ВОЗ. За прошлую неделю было зарегистрировано 3 153 426 заразившихся (на 17% меньше, чем неделей раньше) и 88 369 летальных исходов (на 10% меньше). По состоянию на 7 февраля в мире насчитывалось 105 429 382 случая инфицирования и 2 302 614 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 22%) и Европе (на 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 17%). Смертность в этих регионах также упала - соответственно на 30%, 13% и 4%. Снижение летальности зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 16%).

В Северной и Южной Америке за семь дней заболели более 1,5 млн человек и умерли более 45 тыс. В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,1 млн, а число летальных исходов - более чем на 33 тыс. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 177 тыс. новых случаев инфицирования, умерли более 2,5 тыс. человек.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 871 тыс. Далее следуют Бразилия (более 328 тыс. новых случаев), Франция (более 136 тыс.), Великобритания (более 133 тыс.), Россия (более 116 тыс.), Италия (более 83 тыс.), Испания (более 82 тыс.), Индонезия (более 80 тыс.), Индия (более 80 тыс.) и Мексика (более 70 тыс.).-0-

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