ВОЗ: температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, и текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, выступившего в видеоформате на международной конференции "Петерсбергский климатический диалог".

"Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня", - сказал он. По словам генсека, это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря - выше примерно на 15 м.

"В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти. Но если мы будем работать сообща, мы можем предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития", - считает Гутерриш.-0-