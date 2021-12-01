ВОЗ: в мире число летальных случаев из-за коронавируса за неделю уменьшилось на 10%

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире за последнюю неделю число новых случаев инфицирования коронавирусом осталось на прежнем уровне по сравнению с предыдущими семи днями. При этом число смертей уменьшилось на 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирусом за последнюю неделю заразились почти 3,8 млн человек, более 47 тыс. умерли. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (на 93%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 24%). О самом большом числе инфицированных за семь дней сообщили США, Германия, Великобритания, Россия и Франция. К слову, на Европу приходится 70% случаев инфицирования и 61% смертей. На континенте отмечен прирост заболеваемости на 7%, тогда как смертность снизилась на 2%.

В мире продолжает доминировать штамм дельта. За последние 60 дней он выявлен в 99,8% анализов. По данным ВОЗ, об омикрон-штамме "поступили сообщения из ограниченного числа стран".-0-