ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд прироста случаев COVID-19

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый антирекорд ежедневного прироста числа случаев коронавирусной болезни. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

За последние сутки в мире были выявлены 383 359 новых пациентов с болезнью COVID-19. Больше всего новых случаев - в Индии (73 272), США (54 232) и Бразилии (27 750). Всего в мире коронавирусом уже заразились 36 754 395 человек, умерли - 1 064 838 человек.-0-