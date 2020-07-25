ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире зарегистрирован рекордный прирост новых случаев COVID-19 за сутки - заболели более 284 тыс. человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего коронавирусом заразились более 15,29 млн человек. Умерли 628,9 тыс. человек, в том числе за сутки более 9,7 тыс.

По-прежнему самая напряженная ситуация в Северной и Южной Америке, где COVID-19 заболели более 8,2 млн человек, умерли более 325,6 тыс.

В Европе число случаев COVID-19 выросло до 3,17 млн. Зафиксировано 209,4 тыс. смертей.-0-