ВОЗ запустила инициативу, чтобы помочь 1,3 млрд людей бросить курить

10 июля, Женева /БЕЛТА - ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила инициативу, которая направлена на то, чтобы помочь 1,3 млрд человек бросить курить и тем самым уменьшить риск заражения коронавирусом. Об этом объявил сегодня глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
"Цель инициативы заключается в том, чтобы помочь 1,3 млрд курильщиков избавиться от вредной привычки, - отметил он. - В ее рамках люди смогут получить необходимую помощь, например, по замещению никотина, а также круглосуточный доступ к цифровому доктору "Флоренс", который предоставляет консультацию".
Как отметил Тедрос Гебрейесус, инициатива крайне своевременна. "Курение убивает 8 млн человек ежегодно, - подчеркнул глава ВОЗ. - А научные данные свидетельствуют о том, что курильщики гораздо более уязвимы перед коронавирусом".-0-