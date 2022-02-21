ВОЗ: завершение пандемии может быть объявлено до конца 2022 года

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса может подойти к концу в текущем году, существует вероятность, что после волны омикрона в мире не будет больших всплесков заражений. Об этом заявила в интервью ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году, - отметила она. - Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет. Огромное число зараженных означает, что вирус имеет возможность мутировать, так что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Но есть осторожный оптимизм, что крупные вспышки закончатся, когда омикрон обойдет весь земной шар".

По словам Вуйнович, ВОЗ пытается спрогнозировать, когда это произойдет, но возникают сложности по причине того, что государства сейчас меняют свои стратегии по тестированию. Так, пояснила она, омикрон-штамм очень заразный и быстро распространяется, а некоторые страны не имеют финансовой и других возможностей, чтобы тестировать каждого с учетом большого числа бессимптомных заражений. "Картина, которую мы сейчас видим, не полностью отражает точное число заразившихся, как это было в начале пандемии и в случае со штаммом дельта", - резюмировала представитель ВОЗ.

Омикрон-штамм коронавируса способен вызвать тяжелое течение заболевания, поэтому уязвимым группам населения необходимо вакцинироваться, заявила Мелита Вуйнович. "Важен охват вакцинацией именно уязвимых групп населения. Это люди старше 60 или 65 лет, население, которое имеет сопутствующие хронические заболевания, другие заболевания, которые, возможно, тоже в остром виде проявились одновременно с омикроном", - отметила она.

Спецпредставитель ВОЗ напомнила, что омикрон дает меньше тяжелых случаев, чем дельта-штамм, но это не значит, что их нет. "Это не значит, что люди не могут болеть тяжело или даже умирать", - указала Мелита Вуйнович. По ее словам, вакцинированных заболевает гораздо меньше, чем тех, кто не сделал прививку.-0-