Возле аэропорта Львов аварийно сел Ан-12

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром вблизи Львова произошла аварийная посадка транспортного самолета Ан-12. По предварительной информации, погибли три человека, сообщает украинское информагентство УНН .

"4 октября в 7.10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта Львов исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7.29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку", - сообщили в ГСЧС Украины. В 7.46 самолет Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял чартерный грузовой рейс.

По информации заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, аварийная посадка была осуществлена в связи с тем, что у самолета закончилось топливо.

Начато расследование.-0-