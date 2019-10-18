Впервые в открытый космос вышли только женщины-астронавты

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания. Это первый выход в открытый космос женщин без сопровождения мужчин, сообщается в Twitter-аккаунте NASA.

Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится около 5,5 часа. NASA ведет онлайн-трансляцию этого события.

Кристина Кук и Джессика Меир проведут работы по замене вышедшего из строя блока системы энергопитания. Этот блок регулирует подачу электроэнергии в период, когда станция находится в тени Земли. Как отметили в NASA, МКС обеспечивают электроэнергией четыре секции батарей и неисправность блока не скажется на безопасности экипажа или на ходе научных экспериментов на борту МКС. В то же время из-за дефектного блока станция не получает дополнительного энергопитания с новых литий-ионных батарей, установленных во время двух предыдущих выходов в космос 5 и 11 октября.

С учетом нынешней миссии за всю историю женщины совершили 14 выходов в открытый космос. Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, была советский космонавт Светлана Савицкая. Она совершила выход с космической станции "Салют-7" 25 июля 1984 года. Ее сопровождал космонавт Владимир Джанибеков.-0-