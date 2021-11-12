"Врачи без границ": пограничники из Польши и Литвы били беженцев ногами и использовали элетрошокеры

12 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Советник по гуманитарным вопросам международной организации "Врачи без границ" (MSF) Кайл МакНелли рассказал о зверствах, чинимых польскими и литовскими пограничниками в отношении беженцев, сообщает британская газета The Guardian.

"Ситуация отчаянная, и она ухудшается", - сказал Кайл МакНелли.

По словам советника MSF, он "воочию видел травмы, полученные людьми в результате нападения пограничников из Польши и Литвы".

"Люди рассказывали, что их били прикладом пистолета, били ногами по ребрам, били током в шею, а все их вещи отобрали или уничтожили европейские пограничники. Это неприемлемо и должно прекратиться сейчас же", - призвал Кайл МакНелли.

Гуманитарный кризис на границе усугубляется, а вместе с ним растет враждебность польской полиции и военных, рассказывают корреспонденты The Guardian, побывавшие на месте событий. На границе с целью демонстрации силы находятся около 20 тыс. польских пограничников и военнослужащих. Из колонок на границе со стороны Польши звучит закольцованная запись: "Внимание! Внимание! Пересечение польской границы разрешено только в пропускных пунктах". Это зловещее предупреждение адресовано тысячам просителей убежища, скопившихся по другую сторону колючей проволоки, проходящей между Польшей и Беларусью.

Беженцы, которым удается проникнуть на польскую территорию, жестко вытесняются пограничниками. Правда, некоторым все же удается добраться до Варшавы, укрывшись в густых лесах. Корреспонденты The Guardian встретили группу из трех курдских семей из иракского Дахука. Среди них было не менее восьми детей. Люди рассказали, что им пришлось покинуть свою страну из-за страха возмездия со стороны бывших членов террористической организации ИГ. Эти семьи уже девять раз пытались пересечь границу, но каждый раз их ловили и выталкивали обратно.

По данным MSF, одна сирийская семья провела в лесу на польской стороне границы 21 день, прежде чем ее заставили вернуться. Единственные, кто пытался помочь этим людям, - местные жители, рисковавшие собственной безопасностью, пытаясь спасти беженцев.

На фоне этого правительство Польши пытается создать негативный образ беженцев. Так, в начале октября польские власти выступали в прессе с заявлениями, что беженцы ведут себя странно и, возможно, находятся под наркотическим воздействием.

Представитель фонда "Спасение" и координатор Центра помощи иностранцам в Варшаве Анна Хмелевская считает такие заявления фейком. "У нас нет информации о таких историях, и для меня это звучит как фейковые новости, из-за которых беженцы выглядят опасными, а Беларусь - плохой", - отметила Анна Хмелевская.-0-