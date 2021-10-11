Врачи назвали среднюю продолжительность течения коронавируса

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирусом болеют в среднем 11 дней, однако некоторые могут выздороветь намного быстрее. Об этом рассказали врачи Роспотребнадзора, пишут "Известия".

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что человек может болеть до 28 дней, пояснив, что после 14-го дня длительность болезни связана с различными осложнениями. "В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", - сказала она.

В свою очередь младший научный сотрудник клинического отдела института врач-терапевт Дарья Хавкина сообщила, что длительность заболевания зависит от своевременно начатого правильного лечения и индивидуальных особенностей организма человека.

Врачи также отметили, что те, кто вакцинировался от COVID-19, болеют значительно меньше, чем невакцинированные.

Ранее, 30 сентября, глава профсоюза фельдшеров Дмитрий Беляков сказал, что осенью 2021 года симптомы коронавируса поменялись: болезнь на первых порах можно спутать с простудой или гриппом. У заболевших COVID-19 также могут наблюдаться боли в горле, высокая температура, головокружение, глухота и потеря обоняния.-0-