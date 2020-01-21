Временный президент Боливии подписала закон о продлении своих полномочий

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон, который продлевает ее полномочия и срок работы действующего состава парламента. Об этом она заявила в своем Twitter-аккаунте.

"Я приветствую решение Многонационального законодательного собрания утвердить закон о продлении мандата избранных органов власти. Сегодня мы приняли его для укрепления демократии в нашей стране", - написала Жанин Аньес.

Как сообщает ТАСС, согласно подписанному документу, Жанин Аньес сможет занимать пост и.о. главы государства максимум до 22 июля. К этой дате в стране должен быть избран новый президент. Без принятия закона полномочия Жанин Аньес должны были закончиться 22 января.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Эво Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Эво Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент страны Альваро Гарсия Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно Конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Всеобщие выборы в Боливии назначены на 3 мая.-0-