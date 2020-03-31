Вручение Премии памяти Астрид Линдгрен в Швеции пройдет без зрителей

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная церемония вручения Премии памяти Астрид Линдгрен пройдет в Стокгольме 31 марта. Вопреки традициям, мероприятие состоится без гостей, сообщается на официальном сайте Премии.

Церемония проходит в Швеции с 2002 года и присуждается за вклад в детскую литературу. Номинантами становятся писатели, издатели, иллюстраторы и чтецы, творчество которых схоже по концепции с произведениями Астрид Линдгрен. В жюри входят 12 человек, которых раз в четыре года назначает Шведский совет по вопросам культуры. В их числе – правнук писательницы.

Премию вручат в мемориальной квартире писательницы в Стокгольме, где обычно присутствует публика. В этот раз из-за ситуации с коронавирусом мероприятие пройдет без зрителей.-0-