Все 43 заложника в Грузии освобождены, поиск захватчика банка продолжается

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все 43 человека, захваченные в качестве заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди, освобождены. Налетчик разыскивается. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Вечером 21 октября сообщалось, что захватчик банка задержан, однако позже эту информацию опровергли.

Большая часть заложников была освобождена по итогам длительных переговоров. Людей выпускали поэтапно в обмен на сотрудника МВД Автантила Галдаву. Согласно сообщениям СМИ, он вел переговоры с захватчиком и передал ему деньги. Уточняется также, что захватчик получил гарантии безопасности при уходе.

Ближе к полуночи налетчик, Автантил Галдава и трое заложников покинули территорию банка. Несколько грузинских телеканалов распространили кадры, на которых видно, как они садятся в полицейскую машину и уезжают в неизвестном направлении. Спустя несколько часов трое заложников и Автантил Галдава были освобождены и вернулись в Зугдиди, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Полицейские продолжают интенсивные оперативно-разыскные мероприятия, чтобы задержать нападавшего. МВД расследует случившееся по статьям "Разбой", "Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Захват заложника".

Противостояние в центре Зугдиди продолжалось больше пяти часов. Полиция получила уведомление о вооруженном нападении на банк и захвате заложников в 14.21 по местному времени. Нападавший требовал $500 тыс., вертолет или машину и гарантии безопасности. В случае невыполнения условий подозреваемый обещал начать расстреливать заложников.-0-