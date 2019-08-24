Все лидеры стран G7 прибыли на саммит в Биарриц

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибыли во французский Биарриц, где 24 августа открывается саммит этой международной группы. Об этом cообщает ТАСС.

В 16:45 в аэропорту Биаррица последним приземлился самолет премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Ранее 24 августа в Биарриц прилетели премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава Евросовета Дональд Туск, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп.

Как сообщил 23 августа вечером интернет-портал "Орнаж", премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже прибыл во Францию. Чуть раньше в тот же день глава региона Новая Аквитания и другие представители местных властей встретили президента Франции Эмманюэля Макрона.

Саммит Группы семи пройдет с 24 по 26 августа. Как объявили французские власти, его главной темой станет борьба против неравенства. На субботу на 20:00 запланирован неформальный ужин для глав государств - участников G7, на котором они планируют затронуть широкий круг вопросов. Несмотря на то, что это мероприятие официально открывает саммит, днем президент Франции провел двустороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, побеседовал с глазу на глаз с президентом США Дональдом Трампом. Перед началом саммита представители лидеров европейских государств и глава Евросовета должны провести установочную встречу для уточнения позиций по ключевым вопросам.-0-