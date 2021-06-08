Всемирный банк прогнозирует рекордный рост мировой экономики

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,6%, что является наивысшим показателем за последние 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Всемирного банка.

"Ожидается, что в 2021 году глобальный рост достигнет 5,6% - это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Тем не менее ожидается, что процесс восстановления будет неравномерным, также существует значительная неопределенность в отношении прочности и долговечности этого показателя", - говорится в документе.

По прогнозу Всемирного банка, в 2022 году рост мировой экономики составит 4,3%.-0-