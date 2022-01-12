Всемирный банк прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики в 2022 году

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году темпы экономического роста в мировом масштабе замедлятся до 4,1%, а в Европе и Центральной Азии - до 3%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Как отмечают эксперты, замедление темпов роста экономики в первую очередь связано с пандемией COVID-19, а также с сокращением фискальной поддержки и сбоями в мировых поставках.

Согласно докладу, в следующем году в странах с развитой экономикой ожидается восстановление объемов производства и инвестиций к уровню, существовавшему до пандемии. А вот темпы роста в большинстве регионов с формирующимися рынками и развивающимися экономиками в 2022-2023 годах вернутся к средним показателям десятилетия, предшествовавшего пандемии.

Эксперты отмечают, что регион Европы и Центральной Азии будет ближе всего к траектории, существовавшей до пандемии, а Южная Азия - дальше всего от нее. Тем не менее ожидается, что в 2022 году темпы роста экономики в Европы и Центральной Азии снизятся до 3% - почти наполовину по сравнению с 2021 годом, так как ужесточение макроэкономической политики и новые волны COVID-19 будут оказывать дальнейшее негативное воздействие на спрос.

Темп экономического роста в Центральной Европе сохранится на уровне 4,7% в 2022 году, но в 2023 году снизится до 3,7%. В Восточной Европе темпы роста экономики, по прогнозам, сократятся вдвое - с 3,1% в 2021 году до 1,4% в 2022 году - и будут в ближайшее время самими низкими среди всех субрегионов Европы и Центральной Азии. В 2023 году они поднимутся до 3,2%, если не произойдет роста геополитической напряженности.

В то же время перспективы восстановления в 2023 году омрачаются разного рода рисками, включая новыe варианты коронавируса, инфляцию и финансовые потрясения. Эксперты опасаются, что изменение климата приведет к дальнейшему колебанию мировых цен на сырьевые товары. Кроме того, есть опасения по поводу вспышек социальной напряженности в результате роста неравенства, вызванного пандемией.-0-