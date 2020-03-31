Вспышка коронавируса в Европе приближается к пику - ВОЗ

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что есть признаки некоторой стабилизации вспышки коронавируса в Европе. Как сообщает Bloomberg, такие выводы основываются на том, что в Италии, наиболее пострадавшей стране в регионе, зафиксировано минимальное число новых случаев COVID-19 за последние две недели.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости коронавирусом и все новые диагностированные случаи COVID-19 являются следствием заражения двухнедельной давности.

По данным Euronews, рост числа зараженных в Италии в минувшие сутки снизился почти в два раза по сравнению с данными двухнедельной давности. Также в стране зафиксирован самый большой показатель выздоровевших с начала эпидемии.-0-