Вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Польше

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше обнаружили птичий грипп на индюшиных фермах, в результате на убой может быть отправлено до 40 тыс. птиц. Об этом сообщает Reuters .

По информации агентства, Анджей Даниелак, президент Польской ассоциации селекционеров и птицеводов, отметил, что в радиусе трех километров могут пострадать три фермы. Это может коснуться 350 тыс. птиц.

"Ветеринарные службы в этой ситуации внедряют процедуры ликвидации вирусов", - цитирует агентство пресс-релиз.

Специалисты добавили, что вирус был подтипом высокопатогенного птичьего гриппа H5N8, который также может угрожать людям.

Власти заявили, что состоялись встречи ответственных органов для решения проблемы. Polsat сообщил, что полицейские машины перекрывают дорогу в район вспышки вируса.-0-