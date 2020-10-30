Второй этап смягчения карантина начнется в Израиле с 1 ноября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап смягчения введенного с 18 сентября карантина в Израиле начнется с 1 ноября, сообщает израильский "9 канал".

На заседании правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил общие принципы и детали плана выхода страны из карантина.

Комиссия приняла решение начать второй этап смягчения карантина в стране с 1 ноября. Согласно плану, будет возобновлено обучение для учащихся 1-4-х классов, также начнут работать салоны красоты и некоторые отели. Будет разрешено посещать синагоги, однако внутри здания должны находиться не более 10 человек, а снаружи - не более 20.

Кроме того, комиссия приняла решение сократить число этапов выхода из карантина до шести вместо изначально утвержденных девяти. По рекомендациям Совета национальной безопасности, было решено возобновить с 8 ноября работу ряда торговых точек, за исключением торговых центов и рынков.

С 18 октября в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 18 сентября и ужесточенного до тотального с 25 сентября карантина. В стране уже возобновлена работа детских садов и дошкольных учреждений для детей в возрасте до шести лет, а также предприятий, которые не имеют постоянных посетителей. Было отменено и ограничение на передвижение в пределах 1 км от места жительства.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Израиле превышает 313,5 тыс. Выздоровели почти 300 тыс. человек, число летальных исходов составило более 2,5 тыс.-0-