Вучич: Белград будет вынужден защищать сербов, если Приштина продолжит стрелять в людей

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белград будет вынужден защитить сербское население в непризнанном Косове и Метохии, если приштинские власти продолжат стрелять в сербов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с представителями косовских сербов на административной линии с Косово, сообщает ТАСС.

"Что бы ни случилось, Сербия и Белград будут с вами. Если начнется насилие, защищайтесь, мы будем с вами. Только имейте в виду, какова будет цена для всех нас. Если они продолжат стрелять в наших людей, у нас не будет выбора", - заявил сербский лидер.-0-