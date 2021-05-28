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28 мая 2021, 08:13

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Фото tellerreport.com
Фото tellerreport.com

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулканологи зафиксировали сегодня на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 3 км. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на сайт Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Произошел пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря", - говорится в сообщении. По информации вулканологов, пепловый шлейф распространился на 3 км к северо-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года.-0-

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