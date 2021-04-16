Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,2 км

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на высоту 3,2 км на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 3,2 км", - сообщается в релизе пресс-службы ведомства. По информации спасателей, пепловый шлейф распространился к северо-востоку от вулкана на 5 км.

Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для населения нет.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1,16 км. Активизировался в середине ноября 2016 года.-0-