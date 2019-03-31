Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на два километра

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) и филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировали выброс пепла из вулкана Карымский в Елизовском районе, сообщает "МИР 24" .

Вулкан высотой 1486 м выбросил пепел на 2300 м. Шлейф из пепла движется в южном направлении в сторону Авачинского залива.

По словам специалистов, населенных пунктов на пути шлейфа нет. Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.-0-