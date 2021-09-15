Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2 км

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пепловый выброс на высоту до 2 км зафиксировали на вулкане Карымский на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.
"15 сентября из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 2 тыс. м при высоте самого вулкана 1469 м", - говорится в сообщении.
Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.-0-