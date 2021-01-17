Вулкан Семеру в Индонезии начал извергать клубы горячих облаков

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Семеру на острове Ява в Индонезии активизировался в субботу и начал извергать горячие облака, сообщает Associated Press.

Эвакуация жителей пока не проводилась, но Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий предупредило людей, живущих в населенных пунктах на склонах горы, что им стоит быть готовыми к экстренному переезду.

Отмечается, что опасения в связи с активизацией вулкана вызывают не только сами облака, но и возможные дожди, которые могут вызвать лавовое наводнение.-0-