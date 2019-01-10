Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5 км

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Шивелуч сегодня выбросил столб пепла на высоту до 5 км, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 10 января на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5 тыс. м", - отметили в МЧС.

Пепловый шлейф распространился в западном направлении. На пути его движения нет населенных пунктов, не проходят международные трассы движения воздушных судов. Туристических групп поблизости также не зарегистрировано.

В течение месяца вулканологи фиксируют на Шивелуче очень высокую активность. По его склонам непрерывно сходят раскаленные лавины, наблюдаются частые пепловые выбросы на высоту до 7 км. Ученые не исключают, что все эти признаки могут быть предвестниками мощного извержения.

Высота вулкана Шивелуч составляет 3,28 тыс. м. В последний раз он извергался в 2010 году.-0-