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01 февраля 2021, 19:33

Введен комендантский час, закрыты торговые центры - во Франции усилили меры по борьбе с пандемией

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Парижа и регионов Франции вынуждены привыкать к дополнительным ограничениям, введенным из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с коронавирусом, в том числе к усиленному контролю за соблюдением комендантского часа, сообщает ТАСС.

Изменения в жизни парижан наблюдаются с самого утра первого рабочего дня после усиления правительством мер по борьбе с пандемией. Многие автомобилисты решили оставить машины в гараже, чтобы не столкнуться вечером с проверкой на дорогах. Глава МВД Жеральд Дарманен накануне лично посетил несколько пунктов оплаты проезда в пригороде Парижа и проинспектировал ход выполнения досмотра транспортных средств.

В беседе с журналистами министр сообщил, что 30 января во Франции было проведено 65 тыс. проверок на соблюдение ограничений в связи с пандемией, по итогам которых выписано 6 тыс. штрафов. За первое нарушение размер штрафа составляет 135 евро.

"Французы должны понимать, что если после наступления комендантского часа они все еще находятся на улице, не имея при этом никаких разрешений, им будут выписаны штрафы", - предупредил руководитель силового ведомства. Поэтому многие воспользовались услугами общественного транспорта: тот ходит строго по расписанию, гарантируя возвращение домой до комендантского часа.

Несмотря на возможность получить от работодателя необходимый для перемещений по городу пропуск, пользуются этим далеко не все. Некоторые фирмы отпускают сотрудников домой в 17.00, другие переводят работников на удаленный режим работы. Однако, как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС парижанин Жан-Ив, даже в этих условиях не у всех есть возможность успеть вечером совершить необходимые покупки. "С пяти часов вечера в супермаркетах выстраиваются очереди, ждать порой приходится 25 минут, что существенно, когда до начала комендантского часа остается всего час, - отметил он. - Ведь нужно еще как-то добраться домой".

Комендантский час и новое распоряжение правительства о закрытии магазинов площадью более 20 тыс. кв.м (включая всемирно известные торговые центры) пришлись на время сезонных скидок. Небольшие бутики продолжают свою работу, но количество посетителей в них ограничили так, чтобы на одного клиента приходилось не менее 10 кв.м. Отсюда очереди на улицах.

Соблюдать же эти правила удается далеко не всем. По словам главы МВД, в выходные почти 400 магазинов и других заведений были оштрафованы за нарушение нормативов по максимальному количеству посетителей в торговых залах.

Не лучше ситуация у владельцев кафе и ресторанов. Многие так устали ждать обещанного разрешения на открытие своих заведений, что пригрозили возобновить работу самовольно. Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр предостерег работников отрасли от поспешных шагов. "Все, кто будут работать незаконно и откроют свои заведения, не получат средств из фонда помощи в течение месяца", - подчеркнул он. За повторное игнорирование правил власти, по его словам, лишат нарушителей доступа к фонду навсегда.

Ближайшее заседание Совета обороны, на котором будет обсуждаться санитарная ситуация, запланировано на 3 февраля. Власти мотивируют введенные ими новые ограничения стремлением избежать объявления в третий раз на протяжении последних 11 месяцев режима самоизоляции населения.-0-

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