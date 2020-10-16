Введение комендантского часа обойдется Франции в 1 млрд евро

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введение с 17 октября комендантского часа в крупнейших городах страны обойдется государству в 1 млрд евро, сообщает ТАСС.

"Меры по поддержке различных секторов экономики и культуры во время нынешних четырех недель действия комендантского часа обойдутся государству в 1 млрд евро. Однако не следует забывать, что если мы прибегнем к введению настоящего карантина в тех зонах, где сейчас особо активно распространяется коронавирус, то это обойдется казне в 5 млрд евро. А в случае введения полного карантина по всей стране стоимость таких мер составит для нас от 15 млрд евро до 20 млрд евро в месяц", - сказал министр.

Он отметил, что Франции необходимо избежать введения всеобщего карантина. Это будет невыносимо психологически, социально и с точки зрения государственных расходов. "Поэтому я сторонник того, чтобы мы приняли быстрые и четкие меры не только в санитарном плане, но и в финансовом, по мощной поддержке различных секторов. Это гораздо лучше, чем вводить во всей стране карантин", - заявил Брюно Ле Мэр.

В связи с усилением эпидемии комендантский час в Париже, прилегающих к нему департаментах и в 8 крупных городах страны вводится с полуночи 17 октября на четыре недели. Он будет действовать в ночное время - с 21.00 до 6.00. Срок этих ограничительных мер, как сообщил президент страны Эммануэль Макрон, может быть продлен парламентом с четырех до шести недель.

Во Франции 15 октября выявили 30 621 новый случай COVID-19 - это абсолютный максимум за все время эпидемии. Общее число подтвержденных случаев с момента вспышки во Франции возросло до 809 684. Число скончавшихся среди зараженных COVID-19 за сутки увеличилось на 88 - до 33 125 человек.-0-