ВВП Грузии за 10 месяцев снизился на 5,1%

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Национальной службы статистики Грузии, валовой внутренний продукт (ВВП) страны за первые 10 месяцев этого года снизился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает информационно-аналитический портал "Грузия Online".

"Согласно декларированным данным предприятий - плательщиков НДС, в октябре 2020 года сравнительно с соответствующим периодом прошлого года экономика Грузии сократилась на 3,9%. Средний показатель падения за первые 10 месяцев составил 5,1%", - сказали в Национальной службе статистики.

Отмечается, что снижение наблюдалось практически во всех секторах, кроме финансовой и страховой деятельности. Сильнее остальных пострадали транспорт, обрабатывающая промышленность, гостиничный и ресторанный бизнес, а также сферы строительства, искусства, развлечений и отдыха.-0-