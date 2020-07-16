ВВП Китая в первом полугодии сократился на 1,6%

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6% в годовом выражении, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Как отмечается в докладе, ВВП страны за первую половину года составил 45,66 трлн юаней (около $6,52 трлн). "По итогам первой половины года во втором квартале национальная экономика перешла от замедления к росту, показатели из негативных стали положительными, а основные индикаторы демонстрируют восстановительное увеличение. Национальная экономика постепенно восстановилась, базовые потребности были обеспечены, рыночные ожидания в целом также являются положительными, а социально-экономическое развитие остается стабильным", - говорится в документе.

"ВВП во втором квартале вырос на 11,5% по сравнению с показателем первой четверти текущего года", - сказано в докладе.

Из-за негативного воздействия пандемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом выражении, снизившись впервые с 1992 года.

В Китае постепенно замедляются темпы роста ВВП. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики КНР составил 99 трлн юаней (порядка $14,4 трлн), - до 6,1%.

Инвестиции в основные фонды Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, с января по июнь сократились в годовом исчислении на 3,1% до 28,16 трлн юаней (примерно $4,02 трлн по текущему курсу).

Несмотря на общую отрицательную динамику, приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства за полгода Китая вырос на 3,8%, продемонстрировав заметный рост после падения в I квартале на 13,8%. В промышленности наблюдалось снижение на 8,3%, в сфере услуг - на 1%.

Из документа следует, что инвестиции в производство высокотехнологичной продукции и фармацевтических товаров в Китае за соответствующий период выросли на 5,8% и 7,2% соответственно.

Ежегодные темпы роста инвестиций в основные фонды страны постепенно замедлялись в КНР и до вспышки пневмонии нового коронавируса. В 2016 году они составили 8,1%, а в 2017, 2018 и 2019 годах снизились до 7,2%, 5,9% и 5,4% соответственно.-0-