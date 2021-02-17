ВВП Монголии в 2020 году упал на 5,3%

17 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА / Экономика Монголии в прошлом году продемонстрировала отрицательные темпы роста, в годовом исчислении ВВП страны сократился на 5,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на монгольскую национальную статистическую службу.

Номинальный ВВП страны в минувшем году составил 37 млрд монгольских тугриков, что на 0,9% меньше по сравнению с 2019 годом. Реальный ВВП в постоянных ценах 2010 года (базовый показатель для сравнения) составил в прошлом году 18 млрд тугриков, что на 5,3% меньше аналогичного показателя 2019 года.

На падение ВВП больше всего повлияло снижение созданной стоимости в сфере услуг и в горнодобывающей промышленности. В представленном статистической службой докладе говорится, что на экономические показатели Монголии в прошлом году также повлияла пандемия COVID-19.

Всего с начала распространения коронавируса в Монголии зафиксировано 2444 случая заражения, умерли 4 человека.-0-