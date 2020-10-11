11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проходящие сегодня выборы президента Таджикистана считаются состоявшимися, так как явка избирателей на 15:00 по местному времени превысила 50%, составив 70,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию государственного телевидения страны.

"На всех 3375 избирательных участках республики проголосовали 3 495 215 избирателей, что составило 70,7% от количества внесенных в список избирателей", - сказал председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода. По его словам, согласно законодательству республики, "это количество проголосовавших является основанием считать выборы состоявшимися".-0-

Наблюдатели от СНГ не выявили нарушений на выборах президента Таджикистана По данным Центризбиркома, на территории Таджикистана организовано 3375 избирательных участков, еще 39 действуют за рубежом в 29 странах.