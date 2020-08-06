Выборы президента Таджикистана состоятся 11 октября 2020 года

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Таджикистана назначил выборы президента республики на 11 октября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС помощник председателя верхней палаты парламента по связям со СМИ и неправительственными организациями Навруз Курбонзода.

"Сегодня на совместном заседании обеих палат парламента депутаты определили дату проведения очередных президентских выборов в Таджикистане - 11 октября 2020 года", - сказал Курбонзода.

Теперь политические партии, профсоюзы, Согдийская, Хатлонская и Горно-Бадахшанская области и город Душанбе смогут приступить к выдвижению своих кандидатур на пост главы государства.

Предыдущие выборы президента Таджикистана состоялись 6 ноября 2013 года.-0-