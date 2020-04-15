Выход из мирового экономического кризиса потребует более $8 трлн - МВФ

15 апреля, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Мировое сообщество должно будет мобилизовать более $8 трлн на различные чрезвычайные меры, нацеленные на преодоление нынешнего глобального экономического кризиса. С таким предупреждением выступила сегодня на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Говоря о шагах международного сообщества по урегулированию кризиса, порожденного распространением коронавируса, она сообщила, что уже было задействовано $8 трлн. В то же время будет потребность в еще большем объеме финансовых средств. "Насколько большем, будет зависеть от того, до какой степени эффективными окажутся принимаемые экстренные меры и как быстро отступит вирус", - подчеркнула Кристалина Георгиева.

Также она отметила другие принимаемые многими странами чрезвычайные политические меры. Например, это налогово-бюджетные шаги, а также вливания ликвидности центральными банками. "Однако ввиду серьезности кризиса потребуются существенные дальнейшие усилия", - заявила руководитель МВФ.-0-