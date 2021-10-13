Высокая смертность от COVID-19 связана с его мутацией и низким уровнем вакцинации - эксперт

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокая смертность от коронавируса объясняется его мутацией, а также низким уровнем вакцинации населения. Такое мнение высказал во вторник главный врач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, сообщает ТАСС.

"Хочу напомнить, что в последнее время стали болеть молодые и довольно тяжело, вплоть до летальных случаев. Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности", - написал Валерий Вечорко в своем телеграм-канале.-0-