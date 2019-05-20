Взрыв прогремел на концерте в Колумбии

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек ранены в результате взрыва гранаты во время праздничного концерта в городе Теорама на северо-востоке Колумбии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Tiempo .

Инцидент произошел 19 мая на рассвете во время концерта в честь 207-летия муниципалитета. Неизвестные бросили гранату в толпу. В результате взрыва двое военнослужащих и пятеро гражданских получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в ближайшие госпитали.

Местные власти начали расследование инцидента. Отмечается, что в регионе активно действуют повстанческие группировки.-0-