Взрыв прогремел на заводе в Китае

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел сегодня утром на заводе по производству алюминиевых сплавов в городе Дэнфэн провинции Хэнань в центральной части Китая. Заявление по поводу инцидента появилось на официальном сайте правительства города, сообщает ТАСС.

Причиной инцидента стал паводок на расположенной вблизи завода реке. Как сообщили власти, в 04.00 по местному времени уровень воды в реке Иньхэ резко поднялся, что привело к повреждению заводской стены, в результате чего вода попала на территорию завода. Завод сразу же прекратил подачу электроэнергии и приступил к эвакуации сотрудников.

Около 06.00 из-за распространения воды по территории завода произошел взрыв высокотемпературного раствора в резервуаре для сплава. В настоящее время на месте инцидента ведутся работы по утилизации.

Как следует из заявления властей, в результате взрыва никто не погиб. Данных о пострадавших нет.-0-