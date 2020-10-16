За чертой бедности в США оказались почти 8 млн человек

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 8 млн американцев с мая 2020 года оказались за чертой бедности, сообщает BBC.

Уровень бедности в США продолжает расти. На прошлой неделе около 900 тыс. американцев подали новые заявки на пособие по безработице, что является самым высоким показателем с августа текущего года.

Между политиками в Вашингтоне уже несколько месяцев возникают разногласия по поводу государственной помощи потерявшим работу на фоне пандемии коронавируса. Переговоры замедляются из-за предстоящих президентских выборов в США и споров вокруг назначения нового верховного судьи.

Этой весной, когда пандемия лишила работы более 20 млн американцев, правительство США утвердило более 3 трлн долларов в качестве денежной помощи. На некоторое время уровень бедности в США удалось снизить, однако к лету этот показатель снова начал расти.

По подсчетам исследователей Колумбийского университета, по состоянию на сентябрь 2020 года уровень бедности в США составил 16,7%, по сравнению с 15,3% в феврале и 14,3% в мае.-0-