За минувшие сутки в Нью-Йорке арестованы около 300 человек

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 участников акций протеста арестованы за минувшие сутки в Нью-Йорке, заявил в четверг начальник нью-йоркской полиции Дермот Шиа на пресс-конференции в штаб-квартире полиции. Трансляцию его выступления вел телеканал NY1, сообщает ТАСС.

"Протесты начались в минувший четверг и продолжались в пятницу, субботу и воскресенье, - отметил Дермот Шиа. - Но в последние три ночи мы наблюдали снижение числа арестов примерно с 700 за ночь до примерно 500, а минувшей ночью - до примерно 300. Арестовывают тех, кто совершает акты насилия, занимается мародерством или нападает на полицейских". Глава нью-йоркской полиции, в частности, сослался на случаи, когда участники акций протеста наполняли цементом бутылки из-под воды и швыряли их в полицейских.

Начальник полиции пообещал провести тщательное расследование обвинений в том, что некоторые его подчиненные превышали свои полномочия. "Я знаю, что большинство моих сотрудников действовали крайне профессионально и сдержанно при самых трудных обстоятельствах, - заявил Дермот Шиа. - Но могли быть несколько случаев, которые сейчас расследуются, и расследование этих инцидентов идет без проволочек. Могу сказать, что нескольким полицейским может грозить увольнение".

"Мы живем в токсичное время, - отметил он. - Немного фактов, дезинформация, слухи и неверные выводы, которые можно сделать, опираясь на них, сливаются вместе и распространяются в соцсетях, а иногда и в традиционных средствах массовой информации, что оборачивается разжиганием насилия и раздоров, в то время как сейчас все мы нуждаемся в том, чтобы вести диалог. Призывы, выдержанные в духе ненависти, лишь разжигают насилие. Мы будем тщательно изучать мотивацию действий тех, кто прибегал к актам насилия".-0-