За неделю ВОЗ зафиксировала рекордный рост количества случаев заражений коронавирусом

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 2,4 млн – это самый высокий показатель с начала пандемии. Количество смертей увеличилось более чем на 36 тыс. – примерно на столько же, как и в предыдущую неделю. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

"Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертей остается относительно стабильным", - указывает ВОЗ в информационном бюллетене.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация сложилась в Северной и Южной Америке - в регионе с 12 по 18 октября заразились более 798 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 18,8 млн. За неделю зарегистрированы более 16 тыс. смертей.

В Европе зафиксирован 25-процентный рост заболеваемости по сравнению с предыдущими семью днями. Число заразившихся выросло более чем на 927 тыс. до более 8 млн. За неделю умерли более 8 тыс. человек, а общее число умерших превысило 256 тыс.

В Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 513 тыс. человек, и их общее число превысило 8,5 млн. Количество умерших превысило 135 тыс., что на 6,8 тыс. больше, чем неделей раньше.

В Индии число инфицированных увеличилось за семь дней более чем на 440 тыс., в США - почти на 383 тыс., в Бразилии - более чем на 144 тыс. В Европе больше всего заразившихся за прошлую неделю выявлено в Великобритании (более 114 тыс.). По числу умерших за неделю в мире у Индии - более 5,6 тыс. человек. Далее следуют США (более 4,8 тыс.), Бразилия (более 3,5 тыс.), Аргентина (более 2,4 тыс) и Мексика (более 2,1 тыс).-0-