За последнее десятилетие из-за стихийных бедствий погибли 410 тыс. человек - ООН

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стихийные бедствия, вызванные изменением климата, только за последние 10 лет унесли жизнь 410 тыс. человек, привели к огромным разрушениям и экономическим потерям. Принять меры, которые позволят адаптироваться к новой реальности, оценивать потенциальные риски и заранее к ним готовиться - к этому призвал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита по адаптации к изменению климата, сообщает Центр новостей ООН.

Беспрецедентные и все менее предсказуемые экстремальные природные явления создают чрезвычайную ситуацию глобального масштаба, подчеркнул глава ООН. При этом, по данным Глобальной комиссии по адаптации, если знать о надвигающемся урагане или экстремальной жаре хотя бы за 24 часа, можно на 30% сократить ущерб от них.

Антониу Гутерриш призвал рассмотреть вопросы адаптации и устойчивости к стихийным бедствиям и включить их в планы восстановления после пандемии COVID-19. В этой связи глава ООН выделил несколько приоритетов.

Во-первых, по его мнению, государства-доноры, а также банки развития должны обеспечить более предсказуемую финансовую поддержку. Ежегодные расходы на адаптацию и устойчивость к экстремальным климатическим изменениям в развивающихся странах оцениваются в $70 млрд, а к 2030 и 2050 годам эти цифры вырастут до $140-300 млрд и $280-500 млрд соответственно. Поэтому глава ООН предлагает направлять на цели адаптации и устойчивости половину финансовой помощи, предоставляемой донорами и банками на борьбу с изменением климата. Антониу Гутерриш напомнил, что, подписав Парижское соглашение, богатые страны обязались выделять бедным странам на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним $100 млрд в год.

Во-вторых, в любые бюджеты и инвестиции необходимо закладывать климатические риски - это особенно касается инвестиций в инфраструктуру. Генсек призвал шире использовать существующие и разрабатывать новые финансовые инструменты, которые создавали бы стимулы для инвесторов. По его словам, каждый доллар, вложенный в устойчивость инфраструктуры, может сэкономить шесть долларов.

Еще одно направление - облегчение долгового бремени и обеспечение доступа к финансированию для стран, наиболее уязвимых к климатическим изменениям. Пока же доля наименее развитых стран и малых островных государств среди получателей "климатической" финансовой помощи составляет 14% и 2% соответственно. А ведь именно они, с одной стороны, больше других страдают от последствий изменения климата, а с другой, имеют гораздо меньше ресурсов для того, чтобы с ними справляться.

Генеральный секретарь также призвал поддержать региональные инициативы, направленные на адаптацию к новым реалиям, например, "долг в обмен на адаптацию" для островных государств Карибского бассейна или Тихого океана.

"В нашем распоряжении имеются все инструменты, знания и возможности, необходимые для того, чтобы действовать масштабнее, быстрее и эффективнее в области адаптации к климатическим изменениям", - заявил глава ООН и призвал участников саммита совершить прорыв и вместе двигаться по пути к устойчивому и справедливому будущему.

Нынешний саммит - первая встреча мировых лидеров, посвященная климатическим аспектам восстановления после пандемии COVID-19. Его участники рассматривают всестороннюю повестку в области адаптации к изменениям климата на ближайшее десятилетие.-0-