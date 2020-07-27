За последние шесть недель число заболевших COVID-19 удвоилось - ВОЗ

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 в мире усиливается, за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 млн случаев заболевания и о более 640 тыс. умерших. Пандемия продолжает ускоряться", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, пандемия COVID-19 изменила мир. Она одновременно объединила людей и разобщила их, показав, что люди способны реагировать как позитивно, так и негативно. "Мы очень многому научились и все еще многому учимся", - констатировал Тедрос Гебрейесус. Он напомнил, что, хотя мир и изменился, для борьбы с коронавирусом по-прежнему необходимы такие ключевые факторы, как политическое лидерство, а также информирование и участие общин в борьбе с пандемией.

Тедрос Гебрейесус объявил, что Всемирная организация здравоохранения созовет на текущей неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для оценки пандемии COVID-19. Он напомнил, что 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. "В соответствии с международными регулирующими правилами я созову на этой неделе чрезвычайный комитет для новой оценки пандемии и чтобы получить надлежащие рекомендации", - сказал гендиректор ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.-0-