За последние сутки в мире выявлено 106 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 106 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за последние сутки. Об этом заявил в среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии", - отметил гендиректор ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает растущее число случаев в странах с низким и средним уровнем доходов. Поэтому ВОЗ, сказал он, уделяет особое внимание тому, чтобы страны сохраняли открытыми цепочки поставок и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.-0-