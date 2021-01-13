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13 января 2021, 00:06

За сутки в мире выявили более 566 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 566 тыс. и превысило 89,7 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 12 января данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:40 мск во вторник в ВОЗ поступили сведения о 89 707 115 инфицированных и 1 940 352 умерших. Число заразившихся увеличилось на 566 186, умерших - на 9 371.

Отмечается, что более 54% случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (309 078), на втором месте - регион Европы (173 540), на третьем - Африка (25 493).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 22 229 803. Далее следуют Индия (10 479 179), Бразилия (8 105 790), Россия (3 448 203), Великобритания (3 118 522), Франция (2 740 656), Италия (2 289 021), Испания (2 111 782), Германия (1 933 826), Колумбия (1 786 900), Аргентина (1 722 217) и Мексика (1 534 039).-0-

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