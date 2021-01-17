За сутки в мире выявлено более 683 тыс. случаев инфицирования коронавирусом

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 683 тыс. и превысило 93,19 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 17 января данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:35 мск в воскресенье в ВОЗ поступили сведения о 93 194 922 инфицированных и 2 014 729 умерших. Число заразившихся увеличилось на 683 378, умерших - на 12 893.

Отмечается, что почти 60% случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (406 967), на втором месте - регион Европы (181 073), на третьем - Юго-Восточная Азия (31 862).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 23 344 423. Далее следуют Индия (10 557 985), Бразилия (8 393 492), Россия (3 568 209), Великобритания (3 357 365), Франция (2 846 971), Италия (2 368 733), Испания (2 211 967), Германия (2 033 518), Колумбия (1 870 179), Аргентина (1 783 047) и Мексика (1 609 735).-0-