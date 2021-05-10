За сутки в России выявили 8465 заразившихся коронавирусом

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8465 до 4 888 727, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

В стране после коронавируса за сутки выздоровели 6774 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся. Всего число одолевших болезнь составило 4 502 906.

Количество летальных исходов возросло на 321 против 334 днем ранее, это минимальный показатель с 12 апреля. Всего от инфекции умерли 113 647 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,32%, следует из данных штаба.-0-