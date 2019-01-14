Забастовка персонала пройдет в шести аэропортах Германии

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шести аэропортах Германии 15 января пройдет предупредительная забастовка персонала, в связи с чем ожидаются значительные перебои в воздушном сообщении. Об этом информирует немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Организатором забастовки выступил профсоюз Verdi, требующий повысить зарплату работникам сферы обеспечения безопасности аэропортов в ФРГ. Стачка пройдет в воздушных гаванях Бремена, Галле, Ганновера, Дрездена, Франкфурта-на-Майне и Эрфурта.

Сообщается, что в аэропортах Ганновера и Бремена забастовка начнется в 00.00 по местному времени и продлится сутки. Во Франкфурте-на-Майне забастовка будет продолжаться с 2.00 до 20.00, в Дрездене - с 3.00 до 21.00, в Лейпциге - с 4.00 до 18.00, в Эрфурте - с 6.00 до 22.00 по местному времени.-0-